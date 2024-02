R1 RCMEW Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für R1 Rcm heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass R1 Rcm weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,67 Punkten, was ebenfalls bedeutet, dass R1 Rcm weder überkauft noch überverkauft ist. Auch für den RSI25 erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das R1 Rcm-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der R1 Rcm von 10,87 USD mit -22,36 Prozent Entfernung vom GD200 (14 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 10,33 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +5,23 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der R1 Rcm-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für R1 Rcm in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie bekommt daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, was auf ein gefallendes Interesse für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die R1 Rcm-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten wird bei 18 USD angesiedelt, was eine Performance von 65,59 Prozent erzielen würde, da die Aktie derzeit 10,87 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.