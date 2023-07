R17 Ventures: Mit Digitalisierung zur Produkt- & Marktanpassung

Zurich (ots/PRNewswire) -Nutzen Sie Social-Media-Werbung, um Ihr Produkt oder Ihre Marktfähigkeit zu testen, bevor Sie Tausende oder sogar Millionen von Dollar investieren - das ist die Botschaft, die die führende Digitalagentur R17 Ventures (https://www.r17ventures.com/) für Unternehmer, Gründer und Produktentwickler hat.Als globaler Performance-Marketing-Partner und Venture Builder mit dreizehn aktiven Unternehmen präsentierte die Agentur in einem Webinar am Mittwoch, den 05. Juli 2023, ihre Methodik für Produkt- und Markttauglichkeitstests. Raphael Rohner (https://www.raphaelrohner.com/), CEO und Gründer von R17, und Jono Duguid, Spezialist für digitales Wachstum, erläuterten in dem Webinar, wie wichtig es ist, vorab herauszufinden, welches Produkt am besten funktioniert. Unter Einsatz von Social Media Ads wird so die Markttauglichkeit getestet, bevor man das Produkt überhaupt produziert.Die beiden stellten drei Geschäftsfälle vor, auf die sich die Methodik anwenden lässt:1. MVP: Finden eines minimal tragfähigen Produkts2. Verpackung: Ermitteln, welche Verpackung am besten ankommt3. Prüfung der Markttauglichkeit eines Produkts/einer DienstleistungDie von R17 Ventures entwickelte Vorgehensweise umfasst drei Schritte:1. Erstellung von Mock-ups (Verpackung, Produkte, Geschäftsmodelle)2. Entwicklung einer Landing Page oder eines Shopify-Shops zum Testen der oben genannten Punkte3. Anzeigenschaltung auf Facebook, Instagram und TikTok, mit Weiterleitung der potenziellen Kunden auf die entsprechende Landing Page/den Shopify-Shop.Sobald sich ein Verbraucher für den Kauf entscheidet, bleiben den Unternehmen zwei Möglichkeiten:1: Verkauf des nicht existierenden Produkts und sofortige Rückerstattung an den Kunden2: Abonnenten-Sammlung / Analyse sämtlicher Websitedaten mithilfe von Heatmaps und ähnlichen TechnologienR17 empfiehlt erstere Option mit der Begründung, dass Taten mehr sagen als Worte. Duguid weist darauf hin, dass "ein grosser Unterschied besteht zwischen der Frage, ob jemand Ihr Produkt kaufen würde, und dem tatsächlichen Kauf".Auf die Frage nach den Gründen für den Einsatz kostenpflichtiger Social Media-Kanäle anstelle von Suchmaschinen erklärte Rohner, dass letztere absichtsbasiert seien, was bedeute, dass die Nachfrage begrenzt ist. Wenn man skalieren wolle, müsse man eine Nachfrage schaffen, und genau darin liege der Vorteil von Social Media-Anzeigen.Die beiden erläuterten zudem weitere Vorteile dieser Methode, von Einblicken in das Verbraucherverhalten, demographische und geografische Daten – bis hin zu Antworten auf Testvariablen (Produktversprechen, Verpackung) sowie der Ermittlung der Preiselastizität der Nachfrage.Sie demonstrierten auch, wie die Methodik im Gaming-Bereich eingesetzt werden kann – etwas, das sie für eine ihrer Unternehmungen, InfluencerApps, nutzen.Rohner beendete das Webinar mit einem Aufruf an Unternehmer, die einen Kooperationspartner suchen, sich zu melden und ihre Geschäftsidee vorzustellen.Die Aufzeichnung des Webinars (https://www.r17ventures.com/blogs/webinar-product-and-market-fit-testing-with-paid-social) ist auf der Website von R17 Ventures verfügbar: www.r17ventures.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2148255/R17_Ventures_AG.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2148254/R17_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/r17-ventures-mit-digitalisierung-zur-produkt---marktanpassung-301871203.htmlPressekontakt:Jono Duguid,+2776 380 1573Original-Content von: R17 Ventures AG, übermittelt durch news aktuell