Qyou Media Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Qyou Media zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,075 CAD 6,25 Prozent unter dem GD200 (0,08 CAD) liegt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 0,08 CAD, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet, da der Abstand -6,25 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Qyou Media-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden auch berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität spiegeln eine unterdurchschnittliche Aktivität wider, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Qyou Media weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Qyou Media bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Qyou Media-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Qyou Media.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich eine insgesamt positive Bewertung. Obwohl vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden, war das Interesse an Qyou Media in den sozialen Medien in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.