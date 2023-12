Qyou Media Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Qyou Media wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Qyou Media weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt einen Wert von 53,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Qyou Media-Wertpapier daher eine "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet, und das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün. Anleger äußerten sich größtenteils neutral an neun Tagen, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Qyou Media. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Qyou Media derzeit 0,08 CAD, während die Aktie selbst bei 0,075 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -6,25 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,08 CAD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Qyou Media in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.