Qx Resources Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Stimmung rund um die Aktien von Qx wurde anhand verschiedener Faktoren analysiert. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage.

In Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Qx weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Qx bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Qx-Aktie hat einen Wert von 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 57,14, was darauf hinweist, dass Qx hier weder überkauft noch -verkauft ist, sodass eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Qx.

Die Qx-Aktie ist mit einem Kurs von 0.022 AUD inzwischen -26,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Ebenso lautet die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich ebenfalls auf -26,67 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben auch die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie von Qx hinsichtlich der Stimmung als "Neutral".