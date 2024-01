Qwest 675 Nt Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Qwest-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,14 USD erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,4 USD, was einem Unterschied von -20,85 Prozent entspricht, weshalb die charttechnische Bewertung als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,79 USD zeigt einen nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurs (-3,61 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Qwest-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigen.

Die Anlegerdiskussionen und -interaktionen in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Haltung gegenüber Qwest in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Qwest-Aktie mit einem Relative Strength Index (RSI) von 26,03 als überverkauft gilt, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Der RSI25-Wert von 52 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Bewertung.