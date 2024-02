Qwest 675 Nt Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Qwest Corporation":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Qwest Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es keine deutlich positiven oder negativen Ausschläge. Auch die allgemeine Stimmung rund um Qwest war weder besonders positiv noch negativ. Aufgrund dieser Faktoren wird die Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Qwest-Aktie liegt bei 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "neutral" Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qwest-Aktie bei 12,43 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,865 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -20,64 Prozent und wird daher als "schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 9,86 USD, was zu einer Einschätzung als "neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "neutral" Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ist festzustellen, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "neutral" Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Auch hier wird die Qwest-Aktie mit einem "neutral" Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Qwest-Aktie in verschiedenen Analysen ein "neutral" Rating, was auf eine ausgeglichene und wenig volatile Marktsituation hinweist.