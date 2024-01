Qwest 675 Nt Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Qwest Corporation":

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Qwest wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Qwest zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Qwest bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 13,07 USD für den Schlusskurs der Qwest-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,47 USD, was einen Unterschied von -27,54 Prozent ausmacht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf negative Bewertungen hin, da der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Qwest-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 92 Punkten, was bedeutet, dass die Qwest-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt einen überkauften Wert von 71,63, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Qwest insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt stand auch die Aktie von Qwest im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Qwest. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der verschiedenen Faktoren insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Qwest.