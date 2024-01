Qwest 65 Notes due Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Qwest Corporation":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qwest-Aktie liegt bei 14,93, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Qwest-Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes hat die Qwest-Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Aktivität und Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Qwest in diesem Punkt daher die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Qwest-Aktie für die letzten 200 Handelstage (-18,35 Prozent) und der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (-1,79 Prozent) vom letzten Schlusskurs ab. Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen aus charttechnischer Sicht, wobei die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Qwest. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung für die Qwest-Aktie.