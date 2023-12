Qurate Retail Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Aktie von Qurate Retail wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 13,48 insgesamt 64 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel", der bei 37,08 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel, 3,4) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Qurate Retail-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Das Stimmungsbild bei Qurate Retail hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Negative Auffälligkeiten bei der Stimmung und eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Im Branchenvergleich Aktienkurs konnte Qurate Retail im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,4 Prozent erzielen, was mehr als 41 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,25 Prozent aufweist, liegt Qurate Retail mit 46,65 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".