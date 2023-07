Quoten: Anwälte und Ärzte weit vorne

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD-Serien haben am Dienstagabend die Konkurrenz aufs Neue abgehängt. Ab 20.15 Uhr lockte die Anwaltsserie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" 3,43 Millionen (14,5 Prozent) ins Erste. Direkt im Anschluss stieg die Zuschauerzahl bei der Arztserie "In aller Freundschaft" noch einmal auf 3,90 Millionen (16,6 Prozent).

Das ZDF strahlte die Doku "Putin und Xi" aus, das wollten 2,30 Millionen (9,7 Prozent) sehen. Auf ZDFneo lief der Krimi "Nord Nord Mord: Sievers sieht Gespenster" mit Peter Heinrich Brix, Julia Brendler und Oliver Wnuk - 2,01 Millionen (8,5 Prozent) guckten zu.

Die RTL-Renoviershow "Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge" kam auf 1,13 Millionen (4,9 Prozent). Die US-amerikanische Serie "Navy CIS: Hawaii" auf Sat.1 holten sich 1,18 Millionen Krimifans (5,0 Prozent) ins Haus. Kabel eins hatte die US-Komödie "Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs" mit Tim Allen, John Travolta und Martin Lawrence zu bieten - 1,00 Millionen (4,4 Prozent) waren am Bildschirm dran. Die Vox-Dokusoap "Hot oder Schrott - Die Allestester" schalteten 720 000 Menschen (3,1 Prozent) ein.

RTLzwei hatte die Realityreihe "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" im Programm - 610 000 Leute (2,6 Prozent) sprach das an. Wenig Anklang fand ProSieben mit der Unterhaltungssendung "Local Hero", die 330 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,5 Prozent) hatte./bok/DP/zb