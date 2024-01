Quotemedia Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Quotemedia-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Quotemedia derzeit bei 0,28 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,23 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -17,86 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 0,25 USD, was einer Differenz von -8 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Einstufung.

Im fundamentalen Bereich weist die Quotemedia-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 364,07 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 56,47 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Quotemedia-Aktie.