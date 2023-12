Quotemedia Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Aktienanalyse von Quotemedia basierend auf der technischen Analyse zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 0,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,22 USD liegt, was einer Abweichung von -21,43 Prozent entspricht. Eine ähnliche Abweichung von -12 Prozent ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. Infolgedessen wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Quotemedia derzeit niedrigere Dividenden aus als der branchenübliche Durchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.

Die Stimmung und Einschätzungen der Anleger auf sozialen Medienplattformen schwanken. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen negative Themen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung bewertet.

Auf fundamentalen Basis wird Quotemedia im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 405,41 liegt, was einem Abstand von 614 Prozent zum Branchen-KGV von 56,81 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich aus der Aktienanalyse von Quotemedia eine gemischte Bewertung, wobei die technische und fundamentale Analyse auf "Schlecht" hindeuten, während die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet wird.