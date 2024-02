Quotemedia Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

In den letzten vier Wochen wurden bei Quotemedia keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Quotemedia derzeit bei 0,27 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,21 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -22,22 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,22 USD, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 345, was bedeutet, dass die Börse 345,47 Euro für jeden Euro Gewinn von Quotemedia zahlt. Dies ist um 462 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Bereich "Kapitalmärkte". Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Quotemedia derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,72 % im Bereich "Kapitalmärkte". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.