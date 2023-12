Quorum Information Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Quorum Information zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,63 CAD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 0,61 CAD liegt und somit einen Abstand von -3,17 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,6 CAD, was einer Differenz von +1,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Bezüglich des Relative Strength-Index wird die Quorum Information-Aktie ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 53,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 47,06 liegt und somit auch zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Quorum Information eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält Quorum Information eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis einer Stimmungsanalyse, insgesamt also ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Quorum Information als überbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 286,2 liegt die Aktie insgesamt 633 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 39,06 beträgt. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".