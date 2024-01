Quora im Aufschwung: 75 Millionen Dollar von a16z für Wachstum der KI-Chatbot-Plattform Poe

Quora schlägt wieder zu: Nach fast sieben Jahren sichert sich das Q&A-Portal 75 Millionen Dollar von Andreessen Horowitz für KI-Chat-Plattform Poe.

Quora heizt das Geschäft wieder an und sammelt zum ersten Mal seit fast sieben Jahren Finanzmittel ein. Die Frage- und Antwort-Website sicherte sich 75 Millionen US-Dollar von Andreessen Horowitz (a16z), die für das Wachstum von Poe, Quoras AI-Chat-Plattform, eingesetzt werden sollen.

Was macht Quoras AI-Chatbots von der restlichen Konkurrenz ab?

Quora versucht, seine eigene Untergruppe der Schöpferwirtschaft, basierend auf AI-Chatbots, zu entwickeln. Anstatt dass ein Schöpfer seinen Lebensunterhalt durch YouTube-Werbeeinnahmen verdient, kann er versuchen, seine Rechnungen durch den Aufbau interessanter AI-Bots zu bezahlen.

"Wir erwarten, dass der Großteil der Finanzierung für die Bezahlung von Bot-Schöpfern auf der Plattform durch unser kürzlich gestartetes Programm zur Schöpfer-Monetarisierung verwendet wird", schrieb Quora CEO Adam D'Angelo in einer Erklärung. Im Oktober startete Quora dieses Programm zur Schöpfer-Monetarisierung für Poe, das es Personen, die Bots oder Anreize auf Poe erstellen, ermöglicht, Einnahmen zu generieren.

Selbst Entwickler, die Bots mit der Poe-AI integrieren, sind berechtigt, Geld zu verdienen. Quora wettet groß auf Schöpfer, aber diese große Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, talentierte Entwickler mit der Aussicht auf finanzielle Entschädigung nach Poe zu locken. Außerdem aggregiert Poe eine Vielzahl von Text- und Bild-AI-Modellen wie ChatGPT, DALL-E3, Claude2, Stable Diffusion, Llama und andere, was Schöpfern einen riesigen Spielplatz an Werkzeugen bietet.

Als Quora zuletzt 2017 VC-Finanzmittel einwarb, wurde das Unternehmen mit rund 1,8 Milliarden US-Dollar bewertet. Aber Quoras letzter Aufschwung bewertet das Unternehmen nur mit 500 Millionen US-Dollar, ein steiler Rückgang gegenüber dem vorherigen Aufschwung.

"In den letzten zwei Jahren hat sich der Markt grundlegend verändert, angetrieben durch steigende Zinsen und höhere Kapitalkosten", schrieb D'Angelo. "Das bedeutet, dass unsere Bewertung niedriger ist als unser vorheriger Höhepunkt, aber wir sind froh, endlich an diesen neuen Markt angepasst zu werden." Seit der Einführung von Poe vor ungefähr einem Jahr gewinnt Quora jedoch etwas an Fahrt.

D'Angelo teilte auch mit, dass Quora letzte Woche seine höchste Nutzungswoche hatte und die Plattform über 400 Millionen monatliche Unique Visitors hat. "Exklusive Poe ist Quora Cash-flow-positiv, daher werden alle diese neuen Finanzmittel für Poe verwendet", sagte D'Angelo.

Laut Daten, die TechCrunch im Oktober von Apptopia einsehen konnte, wurde die mobile App von Poe im Februar, in ihrem ersten Monat, in dem sie der Öffentlichkeit zugänglich war, mehr als 250.000 Mal heruntergeladen. Bis Oktober verzeichnete Poe über 18,4 Millionen Installationen und wuchs auf fast 1,22 Millionen monatlich aktive Nutzer.

"Bereits jetzt zeigt Poe Anzeichen von zunehmender Skalierungseffekte", schrieb a16z-Partner David George in einem Blogeintrag. "Derzeit ist Poe eine der fünf größten generativen AI-bezogenen Eigenschaften, und Schöpfer haben 1M+ Bots auf Poe der Plattform aufgebaut."

