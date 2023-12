Quoin Pharmaceuticals Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Mittel der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Quoin betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 93,69 Punkten, was darauf hinweist, dass Quoin überkauft ist und die Aktie daher als "schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 48,98, was darauf hindeutet, dass Quoin weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Quoin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,5 USD. Der letzte Schlusskurs von 4,03 USD weicht somit um -26,73 Prozent ab, was eine "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,2 Prozent), was ebenfalls zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Quoin-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "schlecht"-Rating.

Ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden muss, ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit dieser Analyse präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Quoin jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Hier wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "schlecht"-Rating versehen.

Schließlich wird das Anleger-Sentiment berücksichtigt, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt basiert. Über Quoin wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, wobei an drei Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen sind es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "schlecht"-Einschätzung. Dadurch erhält Quoin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "schlecht"-Bewertung.

Sollten Quoin Pharmaceuticals Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Quoin Pharmaceuticals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Quoin Pharmaceuticals-Analyse.

Quoin Pharmaceuticals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...