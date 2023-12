Quoin Pharmaceuticals Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwog die Diskussion von positiven Themen, während an sechs Tagen eher negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Quoin. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Quoin in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie geben Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Quoin nur geringfügig mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Quoin 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält Quoin von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,57 USD für den Schlusskurs der Quoin-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,74 USD, was einem Unterschied von -14,9 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 4,38 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+8,22 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Quoin daher in der einfachen Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.