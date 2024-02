Quo vadis Siltronic Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die aktuelle Kursentwicklung der Siltronic-Aktie sorgt bei Analysten für Aufmerksamkeit. Nach Ansicht von Experten ist die Aktie derzeit unterbewertet und weist ein deutliches Kurspotenzial auf.

Kursziel und Entwicklung

Das aktuelle Kursziel für Siltronic liegt bei 106,08 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +24,29% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Am 13.02.2024 verzeichnete die Siltronic-Aktie einen Kursrückgang von -7,48%, was zu einer negativen Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen führte. Insgesamt beträgt der Verlust in dieser Zeit -1,95%, was auf eine relative Pessimismus am Markt hindeutet.

Analystenmeinungen

Die Meinungen der Bankanalysten über die zukünftige Entwicklung der Siltronic-Aktie sind gespalten. Während 4 Analysten die Aktie als starken Kauf einstufen, sehen 6 Analysten sie als kaufenswert, aber nicht euphorisch an. 2 Experten halten eine neutrale Position und empfehlen die Aktie zu halten, während 3 Analysten der Meinung sind, sie zum Verkauf zu empfehlen. Insgesamt zeigen 66,67% der Analysten eine optimistische Einschätzung.

Guru-Rating

Zusätzlich zur Einschätzung der Analysten wird auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt. Dieses Rating bleibt mit 3,73 unverändert und deutet ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin.

Insgesamt zeigen sich die Analysten optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Siltronic-Aktie, obwohl die aktuellen Kursverluste zu einer skeptischen Stimmung am Markt führen. Die unterschiedlichen Meinungen der Analysten zeigen jedoch, dass die weitere Entwicklung der Aktie von verschiedenen Faktoren abhängig ist.

