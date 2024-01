Quiz Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Quiz liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25 beträgt 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Spezialität Einzelhandel) ist Quiz unserer Meinung nach unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,77 liegt die Aktie 78 Prozent unter dem Branchen-KGV von 25,73. Auf fundamentaler Basis ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Quiz liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,4 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von -4,4 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Quiz eine Rendite von -57,64 Prozent erzielt, was 63,56 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 5,91 Prozent, und Quiz liegt aktuell 63,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.