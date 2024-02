Quixant Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Bei Nexteq gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild und auch keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nexteq mit aktuell 2,78 Prozent etwas über dem Branchendurchschnitt von 2,69 Prozent. Diese geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für Nexteq abgegeben, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 104,08 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" konnte Nexteq in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,6 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,06 Prozent gefallen sind. Ebenso übertrifft Nexteq den Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors um 21,35 Prozent. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.