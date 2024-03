Quixant Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Aktienkurs von Nexteq hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 15,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um -1,19 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +16,79 Prozent für Nexteq führt. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte Nexteq mit einer mittleren Rendite von -4,22 Prozent im letzten Jahr um 19,82 Prozent überdurchschnittlich abschneiden. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die aktuelle Über- oder Unterbewertung eines Wertpapiers zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dabei liegt der kurzfristige RSI von Nexteq bei 21,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 31,16, was bedeutet, dass Nexteq hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Nexteq für diesen Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Nexteq investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 2,78 % erwarten, was einen Mehrertrag von 0,03 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Kategorie Hotels, Restaurants und Freizeit bedeutet. Aufgrund dieser geringfügig höheren Dividenden fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" aus.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Nexteq bei 153,5 GBP, was einer Differenz von +15,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf +19,62 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Nexteq in verschiedenen Bereichen überdurchschnittlich abschneidet und insgesamt eine positive Bewertung erhält.