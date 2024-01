Quixant Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Nexteq hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überrendite von 10,03 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt bei 12,09 Prozent, wobei Nexteq aktuell 3,51 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird Nexteq insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nexteq beträgt aktuell 2, was zu einer negativen Differenz von -0,07 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Nexteq für seine Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung.

Langfristig gesehen wird die Nexteq-Aktie laut Analystenmeinung insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 275 GBP angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 176,38 Prozent entspricht. Somit wird die gesamte Analysteneinschätzung als "Gut" bewertet.