Quirin Privatbank Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Quirin Privatbank wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 58,62 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 53,03. Somit erhält Quirin Privatbank eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Quirin Privatbank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,69 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,42 EUR weicht somit um -7,32 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 3,48 EUR, daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Quirin Privatbank blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Das langfristige Stimmungsbild der Aktie wird somit insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, zeigt eine neutrale Diskussion in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Quirin Privatbank führt.