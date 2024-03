Quipt Home Medical Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

In den letzten 200 Handelstagen hat die Quipt Home Medical-Aktie durchschnittlich 4,99 USD für den Schlusskurs erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4,11 USD, was einem Unterschied von -17,64 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (4,57 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,07 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 43,9 Punkte, was bedeutet, dass Quipt Home Medical momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 61,75 als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Quipt Home Medical veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Quipt Home Medical in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine steigende Aufmerksamkeit, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie von Quipt Home Medical basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz in den sozialen Medien.