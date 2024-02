Quipt Home Medical Aktie: Der nächste starke Knaller!

Für Quipt Home Medical gibt es in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 10 USD, was einem potenziellen Anstieg um 124,22 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" empfohlen.

Die Stimmung für Quipt Home Medical hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine gemischte Stimmung wider, mit zunehmend positiven Meinungen in den letzten Wochen, aber auch vermehrt negativen Themen in den letzten Tagen. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der Relative Strength-Index für 7 Tage als auch für 25 Tage zeigt eine neutrale Einstufung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Quipt Home Medical von Analysten und Anlegern als neutral bewertet wird, während die Stimmung in den sozialen Medien eher gemischt ausfällt.