Quipt Home Medical Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse von Quipt Home Medical zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,18 USD liegt, was einer Abweichung von -4,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 4,76 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem guten Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass Quipt Home Medical überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einer neutralen Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Quipt Home Medical ist insgesamt neutral, obwohl in den Diskussionsforen und sozialen Medien in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt sich jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt ebenfalls ab, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Quipt Home Medical gemischte Bewertungen auf der Grundlage der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments und Buzz.