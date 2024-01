Quipt Home Medical Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Quipt Home Medical-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten haben sie eine "Gut"-Bewertung abgegeben, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 114,13 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Quipt Home Medical zeigt eine Bewertung als "Schlecht" mit einem Wert von 97,67. Der RSI25 beläuft sich auf 49,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Quipt Home Medical überwiegend positiv sind. In den vergangenen Tagen wurden meist neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Quipt Home Medical festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.