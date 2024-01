Quipt Home Medical Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse der Quipt Home Medical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,4 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,05 USD weicht davon um -6,48 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,81 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,99 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Quipt Home Medical-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 10 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 5,05 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 98,02 Prozent, was auch als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Internet-Kommunikation zeigt jedoch kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.