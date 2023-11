Quipt Home Medical Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Quipt Home Medical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,59 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,75 USD liegt damit deutlich darunter, was einer Differenz von -15,03 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 4,87 USD, der relativ nah am letzten Schlusskurs liegt (-2,46 Prozent). Damit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Quipt Home Medical-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Quipt Home Medical liegt bei 73,68 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 48,66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Quipt Home Medical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Quipt Home Medical-Aktie einmal als "Gut" und kein Mal als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 110,53 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 10 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".