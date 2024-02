Quinsam Capital Aktie: Der weitere Knall!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quinsam Capital beträgt derzeit 4,18 und liegt damit 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. Die Bewertung für Quinsam Capital auf dieser Stufe ist daher "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Quinsam Capital von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Meinungen ausgewertet, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die Messung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktie von Quinsam Capital eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung für Quinsam Capital hat sich kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Quinsam Capital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Quinsam Capital derzeit 16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich ebenfalls auf -16,67 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie von Quinsam Capital aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.