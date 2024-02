Quinsam Capital Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Energy":

Die technische Analyse der Quinsam Capital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,06 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,055 CAD weicht somit um -8,33 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Allerdings liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 0,05 CAD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die Quinsam Capital-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Quinsam Capital-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben einen Wert von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,18 Euro für jeden Euro Gewinn von Quinsam Capital zahlt. Dies ist 97 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 130, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Quinsam Capital in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".