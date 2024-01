Quin Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Quin-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,49 USD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,81 USD, was einem Unterschied von +22,12 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,77 USD wurde analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +8,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Quin-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Quin in der einfachen Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien wurde festgestellt, dass die Aktivität in Beiträgen und Diskussionen mittelmäßig war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und wird daher auch als "Neutral" bewertet. Somit wird Quin bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Quin-Aktie beträgt 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 36,79 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen rund um Quin in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen angesprochen wurden. Somit wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend wird die Aktie von Quin bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.