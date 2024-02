Quin Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Analystenbewertung für die Quin-Aktie zeigt, dass in den letzten 12 Monaten kein eindeutiges Bild vorliegt. Es gab keine klare Tendenz, da das Rating sowohl als gut als auch als neutral eingestuft wurde. Langfristig wird das Unternehmen von institutioneller Seite als neutral bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen durch Analysten. Der aktuelle Kurs von 15,55 USD wird von den Analysten kritisch betrachtet, da sie eine negative Entwicklung von -35,69 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 10 USD prognostizieren. Daher wird die Entwicklung insgesamt als schlecht eingestuft, was zu einer neutralen Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,37 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 15,55 USD liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von +49,95 Prozent und wird daher als gut bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 12,95 USD über dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von +20,08 Prozent darstellt und somit ebenfalls als gut eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen für die technische Analyse daher ein gutes Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Quin. Es gab sechs positive und ein negatives Stimmungsbild, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anlegerstimmung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Quin. Weder eine deutlich positive noch eine deutlich negative Tendenz konnte festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend erhält Quin in den verschiedenen Kategorien insgesamt eine neutrale Bewertung.

