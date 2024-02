Quin Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In den letzten zwei Wochen wurde über Quin besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt.

Die Analysten schätzen die Aktie von Quin auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 10 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -35,36 Prozent, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben. Es liegen keine Analystenupdates zu Quin aus dem letzten Monat vor.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Quin-Aktie einen Wert für den RSI7 von 44,33, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert für den RSI25 von 26,86, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

Bei Quin konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Quin daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe. Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu.