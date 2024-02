Quilter Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Quilter 0-mal eine gute Einschätzung, 2-mal eine neutrale Einschätzung und 3-mal eine schlechte Bewertung vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "schlecht" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Quilter. Die Analysten haben sich auch mit dem aktuellen Kurs von 103,4 GBP befasst und erwarten eine Entwicklung von -18,76 Prozent, wodurch ein mittleres Kursziel von 84 GBP erreicht wird. Dies wird als "schlechte" Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher von institutionellen Analysten die Stufe "neutral" für die Bewertung.

Stimmung und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Quilter lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und eine "schlechte" Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was ebenfalls einer "schlechten" Bewertung entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Quilter in diesem Punkt die Einstufung als "schlecht".

Technische Analyse: Der Durchschnitt der Schlusskurse der Quilter-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 88,48 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 103,4 GBP, was eine positive Veränderung von 16,86 Prozent zeigt und daher eine "gute" Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 101,64 GBP, was eine ähnliche Höhe wie der letzte Schlusskurs bedeutet (+1,73 Prozent). Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Quilter daher eine "gute" Bewertung für die einfache Charttechnik.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Quilter eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Quilter daher eine "gute" Einschätzung. Insgesamt erhält Quilter von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "gutes" Rating.