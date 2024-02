Quilter Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Quilter":

In den letzten Wochen hat das Sentiment und der Buzz rund um Quilter in den sozialen Medien deutlich zugenommen. Die Stimmung der Marktteilnehmer zeigt sich im grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Quilter deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Quilter liegt bei 60,2, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,01, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 88,04 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 102,7 GBP deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 100,81 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Quilter auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Quilter-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 3 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 84 GBP, was auf ein Abwärtspotential von -18,21 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt erhält Quilter somit eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung.