Quilter Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Quilter-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 90,11 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 102,2 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,42 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 101,55 GBP angenommen, was einer Differenz von +0,64 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Quilter-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Quilter eingestellt waren. Insgesamt gab es 11 positive und einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung für die Anleger führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Basis.

Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Quilter. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 52,69 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,43, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird Quilter unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.