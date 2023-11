Quidelration Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Sentiment und Buzz: Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien ist die langfristige Analyse der Online-Kommunikation. Dabei betrachten wir die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung. Bei der Analyse von Quidelortho ergaben sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten erhielt Quidelortho insgesamt 2 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des letzten Monats. Insgesamt erhält Quidelortho also eine "Gut"-Bewertung.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Quidelortho-Aktie beträgt aktuell 15, was auf ein "überverkauftes" Wertpapier hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,69, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating.

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Es gab neun positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Quidelortho daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung also als "Gut" bewertet.