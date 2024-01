Quidelration Aktie: Ein handfester Grund

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Quidelortho wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch laut unserer Messung kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Quidelortho in diesem Punkt die Gesamteinstufung "Gut".

In der technischen Analyse erreichte der gleitende Durchschnittskurs der Quidelortho 78,8 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 73,7 USD aufwies. Die Distanz zum GD200 beträgt -6,47 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 66,89 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +10,18 Prozent als "Gut" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Quidelortho als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 45,43, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 41,58 aufweist und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet somit "Neutral".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Quidelortho insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist und sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, daher erhält Quidelortho in Summe eine "Gut"-Bewertung.