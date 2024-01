Quidelration Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die technische Analyse der Quidelortho-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 78,62 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 72,66 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -7,58 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 67,27 USD, was einem Abstand von +8,01 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen bei Quidelortho keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Quidelortho-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Quidelortho.