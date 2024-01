Quidelration Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Quidelortho: Analyse der Diskussionsintensität, Analysteneinschätzung und technische Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Quidelortho wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Die Aktivität im Netz ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass das Wertpapier ein durchschnittliches "Gut"-Rating erhalten hat. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, was das positive Rating bestätigt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei 58,39 und der RSI25 bei 43,64 liegen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der aktuelle Kurs der Quidelortho-Aktie von 72,55 USD liegt 7,4 Prozent unter dem GD200, was ein "Schlecht"-Signal ist. Jedoch zeigt der GD50 einen Kurs von 68,01 USD, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Quidelortho-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.