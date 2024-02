Quidelration Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für die Quidelortho-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 91,57, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dementsprechend wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 81, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und daher die Einstufung "Schlecht" nach sich zieht. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden von Analysten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Quidelortho-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Quidelortho-Aktie bei 43,98 USD liegt und damit -41,82 Prozent vom GD200 (75,59 USD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 69,65 USD, was zu einem Abstand von -36,86 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Quidelortho-Aktie angesprochen, was die positive Stimmung der Anleger bestätigt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.