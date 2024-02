Quickstep Holdings, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Quickstep ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Quickstep-Aktie neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Quickstep beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert liegt bei 51,61, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Quickstep-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,26 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,245 AUD um -5,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,25 AUD zeigt eine Abweichung von -2 Prozent, was zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass Quickstep über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Quickstep-Aktie eine positive Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength-Index, der technischen Analyse und dem langfristigen Stimmungsbild.