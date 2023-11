Quickstep Holdings-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Quickstep stark zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen die Mehrheit der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt hat. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment für Quickstep als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für Quickstep in den letzten 7 Tagen liegt bei 26,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Quickstep eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Quickstep bei 0,265 AUD, was einer Abweichung von +10,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der anderen Seite zeigt die Abweichung vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage von -8,62 Prozent eine langfristige Einschätzung von "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Quickstep war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Daher wird das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.