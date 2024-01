Quick Intelligent Equipment Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Quick Intelligent Equipment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 28,63 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 25,88 CNH, was einem Unterschied von -9,61 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Quick Intelligent Equipment ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,87 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Quick Intelligent Equipment in den letzten Wochen kaum verändert haben. Diese Stabilität führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Zusammenfassend wird Quick Intelligent Equipment in der einfachen Charttechnik und in Bezug auf den RSI mit "Schlecht" bewertet, während die fundamentale Analyse und das Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung ergeben.

