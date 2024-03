Quick Intelligent Equipment Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Quick Intelligent Equipment wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 56 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Quick Intelligent Equipment. Dieser beträgt derzeit 26,25 CNH, was einen deutlichen Abwärtstrend von -17,45 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 21,67 CNH darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 22,28 CNH, und da der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert liegt (-2,74 Prozent), erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend wird Quick Intelligent Equipment auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Quick Intelligent Equipment beträgt das aktuelle KGV 26, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" als neutral bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft.