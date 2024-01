Quick Intelligent Equipment Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Quick Intelligent Equipment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 28,63 CNH für den Schlusskurs aufgewiesen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,88 CNH, was einem Unterschied von -9,61 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich Quick Intelligent Equipment mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,87 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt eine unveränderte Stimmung für Quick Intelligent Equipment in den vergangenen Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Quick Intelligent Equipment eine Dividendenrendite von 4,04 % aus, was 2,56 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".