QuickLogicration Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Quicklogic wurden in den letzten Monaten intensiv diskutiert. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Quicklogic.

Der Relative Strength Index (RSI) für Quicklogic liegt bei 30,91, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Somit erhält Quicklogic in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Quicklogic überwiegend negativ diskutiert. Aktuell dominieren jedoch positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse wird die Quicklogic auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +34,31 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von -1,68 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt erhält Quicklogic daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".