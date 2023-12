QuickLogicration Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Quicklogic haben sich während des letzten Monats verschlechtert. Die Diskussionen über das Unternehmen nahmen ab, und die Anleger haben ihr Interesse verloren. Daher wird die Quicklogic-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Auf der Grundlage von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien war die Stimmung der Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Quicklogic-Aktie in einem guten Zustand ist. Der Aktienkurs liegt mit 13,35 USD deutlich über der 200-Tage-Linie von 8,17 USD. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage steht die Quicklogic-Aktie gut da, mit einem aktuellen Niveau von 10,82 USD.

Der Relative Strength Index (RSI) für Quicklogic liegt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Quicklogic basierend auf diesen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.